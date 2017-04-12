Хадж – 2017. Новшества для крымских мусульман

В Крыму начат прием документов в Хадж. Духовное управление мусульман Крыма разработало для крымских мусульман ряд новшеств. Какие это новшества, с чем связаны изменения условий организации Хаджа, какова стоимость хадж-тура – в интервью Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева.

В Крыму начат прием документов в Хадж. Духовное управление мусульман Крыма разработало для крымских мусульман ряд новшеств. Какие это новшества, с чем связаны изменения условий организации Хаджа, какова стоимость хадж-тура – в интервью Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева.

- В Крыму началась подготовительная работа по организации паломничества в Хадж. Какие новшества ждут крымских мусульман?

- В этом году Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя полностью берет организацию хаджа на себя. Крымских паломников будет обслуживать крымский тур-оператор. Решение принято с целью улучшения качества сервиса, в частности обеспечение логистического транспортного удобства при доставке мусульман к местам паломничества, размещение в гостиницах высокого уровня, питание, приближенное к привычному, и т.д.

- Мусульмане, планирующие поездку в Хадж интересуются, с каким тур-оператором планирует работать Духовное управление мусульман Крыма?

- Мы сохранили сотрудничество с нашими партнерами, но решили в этом году заняться организацией Хаджа самостоятельно, исходя из опыта прошлых лет, а также беря во внимание пожелания и обращения наших соотечественников, которые совершили паломничество в прошлом году.

- Какая работа проведена на сегодняшний день?

- Работа Духовного управления по организации хаджа согласована с руководством республики, вопросы также были обсуждены во время заседания Хадж-миссии в Москве в конце марта. Тур-оператор уже начал свою работу, сформирована ценовая политика, определено место работы с паломниками (Симферополь, Чехова, 20), разработаны основные этапы реализации программы паломничества.

- Какие остаются вопросы, требующие решения?

- Первоочередные задачи – согласование с руководством республики работы по взаимодействию в вопросах паспортизации и прохождения вакцинации паломников. Кроме того, ведутся переговоры с Министерством здравоохранения Республики Крым по обеспечению паломнических групп квалифицированными врачами, которые будут сопровождать группы в период всего паломничества.

- Какова в этом году стоимость поездки в хадж и по какому маршруту паломники будут доставлены в Саудовскую Аравию?

- Цены сформированы и опубликованы на официальном сайте Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь. Цены варьируются в зависимости от пакета услуг, которые выбирает паломник. Паломники отправятся в Хадж воздушным транспортом из Минеральных Вод, Краснодара или Москвы в Дубаи или Джидду, далее комфортабельными автобусами в Мекку.

- Какие еще преференции получат крымские мусульмане для поездки в Хадж?

- Услугами крымского тур-оператора смогут воспользоваться не только наши соотечественники, но и соотечественники, проживающие за пределами Крыма, в частности в Краснодарском крае. Кроме того, и что очень важно, услугами тур-оператора ДУМ Крыма могут также воспользоваться родственники наших соотечественников, проживающие вне Крыма на территории Российской Федерации. Также следует обратить внимание на то, что оформить документы в паломничество также могут лица с видом на жительство на территории Российской Федерации. Это наши соотечественники, которые обратились к нам с просьбой согласовать такую возможность. Прием документов в Хадж уже начат. Ждем наших соотечественников. Духовное управление готово оказать содействие в подготовке необходимых документов. Паломники смогут выбрать тур-пакет в зависимости от своих финансовых возможностей. Отметим, что цена на оба тур-пакета одна из самых приемлемых.

- Каковы основные критерии в организации паломничества?

- Основные критерии Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя в организации паломничества и формировании цены – это качество и безопасность!

Источник: http://qmdi.org/index.php/ru