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Российская Федерация

Следственный комитет по Республике Крым призвал духовенство совместно бороться с коррупцией

18.04.2017 | Новости

Заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов принял участие в совместном заседании Общественного совета при Главном следственном управлении и Общественного совета при Комитете по противодействию коррупции Республики Крым. 

Заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов принял участие в совместном заседании Общественного совета при Главном следственном управлении и Общественного совета при Комитете по противодействию коррупции Республики Крым.

Повесткой заседания являлось рассмотрение вопроса «Практика рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в отношении государственных служащих и служащих органов местного самоуправления».

В ходе заседания участники обсудили результаты следственной работы по рассмотрению сообщений и расследованию уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в отношении государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, а также реализацию полномочий Комитета при осуществлении функций по профилактике коррупционных правонарушений.

По словам Айдера Исмаилова, эти вопросы являются предметом ежедневного внимания, как Духовного управления мусульман Крыма, так и религиозных общин на местах.

«В вопросах противодействия коррупции религиозные и общественные организации выполняют важную роль в просвещении населения, оздоровлении общества, воспитании согласно общечеловеческих принципов. Задача органов власти - как можно более активно привлекать авторитетных представителей духовенства к участию в воспитательной работе с населением. Со своей стороны, религиозные деятели готовы продолжать свою деятельность по противодействию коррупции», - отметил Айдер Исмаилов.

От членов общественных советов поступили конкретные предложения, направленные на пресечение коррупционных проявлений. Принято решение о ведении совместной работы по борьбе с коррупцией на системной основе.

Источник: http://qmdi.org

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