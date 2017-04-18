|
Следственный комитет по Республике Крым призвал духовенство совместно бороться с коррупцией18.04.2017 | Новости
Заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов принял участие в совместном заседании Общественного совета при Главном следственном управлении и Общественного совета при Комитете по противодействию коррупции Республики Крым.
Заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов принял участие в совместном заседании Общественного совета при Главном следственном управлении и Общественного совета при Комитете по противодействию коррупции Республики Крым.
Повесткой заседания являлось рассмотрение вопроса «Практика рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в отношении государственных служащих и служащих органов местного самоуправления».
В ходе заседания участники обсудили результаты следственной работы по рассмотрению сообщений и расследованию уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в отношении государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, а также реализацию полномочий Комитета при осуществлении функций по профилактике коррупционных правонарушений.
По словам Айдера Исмаилова, эти вопросы являются предметом ежедневного внимания, как Духовного управления мусульман Крыма, так и религиозных общин на местах.
«В вопросах противодействия коррупции религиозные и общественные организации выполняют важную роль в просвещении населения, оздоровлении общества, воспитании согласно общечеловеческих принципов. Задача органов власти - как можно более активно привлекать авторитетных представителей духовенства к участию в воспитательной работе с населением. Со своей стороны, религиозные деятели готовы продолжать свою деятельность по противодействию коррупции», - отметил Айдер Исмаилов.
От членов общественных советов поступили конкретные предложения, направленные на пресечение коррупционных проявлений. Принято решение о ведении совместной работы по борьбе с коррупцией на системной основе.
Источник: http://qmdi.org
URL:
|
Авторские колонки