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Российская Федерация

В Крыму впервые в мире учреждена медаль Исмаила Гаспринского

28.04.2017 | Новости

В Республике Крым учреждена медаль за поддержку традиционных конфессий, межнациональное и межконфессиональное согласие имени Исмаила Гаспринского. 

В Республике Крым учреждена медаль за поддержку традиционных конфессий, межнациональное и межконфессиональное согласие имени Исмаила Гаспринского.

Об этом 27 апреля сообщил депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Бальбек в приветственном слове к участникам Международной научно-практической конференции «Просветительская деятельность Исмаила Гаспринского и мусульманский мир России» в Севастополе. Руслан Бальбек также сообщил, что такая награда учреждена впервые не только в Крыму, но и во всем мире.

«Гаспринский говорил, что скрепление народов является залогом государственности, и различие языков не должно быть помехой. Эта награда будет присваиваться всем, независимо от национальности и вероисповедания», - подчеркнул Руслан Бальбек.

В ближайшее время медаль имени Исмаила Гаспринского будет утверждена на заседании Государственного Совета Республики Крым.

Источник: http://qmdi.org

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