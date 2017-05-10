RSS Контакты
Российская Федерация

ИГИЛ выпустила видео с казнью "российского шпиона"

10.05.2017 | Новости

Боевики террористической организации ИГИЛ (запрещена в России решением суда) обнародовали видео с казнью якобы, российского разведчика, захваченным в Сирии. Об этом сообщает базирующаяся в США мониторинговая группа SITE, отслеживающий деятельность экстремистов в Интернете. 

Боевики террористической организации ИГИЛ (запрещена в России решением суда) обнародовали видео с казнью якобы, российского разведчика, захваченным в Сирии. Об этом сообщает базирующаяся в США мониторинговая группа SITE, отслеживающий деятельность экстремистов в Интернете. На русскоязычном видео видно мужчину, одетого в черное на фоне пустынного ландшафта, который призывает других российских агентов сдаться. Позже мужчина с ножом обезглавливает заключенного, названного полковником Евгением Петренко. Перед казнью боевик ИГИЛ заявил, что "этот человек поверил обещаниям своего государства, что оно не откажется от него в случае взятия в плен". Личность казненного и подлинность видео, обнародованного накануне празднования Дня Победы в России, пока не установлены.

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама