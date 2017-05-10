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Российская Федерация

Минобороны РФ опровергло слухи о казни ИГИЛ российского военного в Сирии

10.05.2017 | Новости

Минобороны России опровергло сообщения некоторых СМИ о захвате и казни российского военнослужащего, который нес службу в Сирии. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая отслеживает интернет-активность радикальных группировок, сообщило, что террористы ИГИЛ (запрещена в Казахстане решением суда) якобы взяли в плен и обезглавили российского разведчика. 

Минобороны России опровергло сообщения некоторых СМИ о захвате и казни российского военнослужащего, который нес службу в Сирии. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая отслеживает интернет-активность радикальных группировок, сообщило, что террористы ИГИЛ (запрещена в Казахстане решением суда) якобы взяли в плен и обезглавили российского разведчика. "Все военнослужащие Вооруженных Сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений", — говорится в сообщении Минобороны. В ведомстве отметили, что осуждают действия отдельных СМИ, которые регулярно тиражируют информационные вбросы террористов.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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