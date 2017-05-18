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Российская Федерация

Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям появится в Госдуме РФ

18.05.2017 | Новости

Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям, который будет работать при спикере Вячеславе Володине, появится в Государственной Думе, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к аппарату нижней палаты.

"Ожидается, что Совет займется вопросами "морального климата в обществе", "воспитания патриотизма" и профилактикой экстремизма в сфере культуры", - говорится в публикации. Советник председателя Госдумы на общественных началах, первый замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков подтвердил изданию, что такой совет будет создан. Газета отмечает, что его состав и структура будут определены на совещании, которое пройдет в нижней палате на этой неделе.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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