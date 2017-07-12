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Российская Федерация

Муфтий Крыма встретился с Муфтием Чеченской Республики

12.07.2017 | Новости

11 июля резиденцию Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь с дружеским визитом посетил Муфтий Чеченской Республики Салах хаджи Межиев, который в настоящее время находится в Крыму. Салах хаджи Межиев поздравил Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева с юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья и неиссякаемой энергии в деле духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения мусульман Крыма.

В рамках визита Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев ознакомил Муфтия Чечни с деятельностью Духовного управления мусульман Крыма, в частности, в религиозно-просветительской и культурной сфере. Гостю также рассказали о ходе строительства Соборной мечети в Симферополе. Стороны поблагодарили друг друга за встречу и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Источник: http://qmdi.org

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