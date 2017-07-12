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Российская Федерация

Ученики исламских курсов получили в подарок Кораны

12.07.2017 | Новости

В селе Степное (кр.тат – Муний) Первомайского района (Джурчи) рамках проекта «Файдалы илим» Духовного управления мусульман Крыма состоялось торжественное  вручение Коранов. В мероприятии приняли участие взрослые и дети. 

19 учеников, закончив первую часть обучения (освоили элифбе-арабский алфавит),  получили в подарок экземпляры Священной для мусульман книги. В дальнейшем ученики курсов будут осваивать правила теждвида и совершенствовать чтение Корана. Курс рассчитан на полтора года.

В Первомайском районе двухлетняя программа мектебе успешно реализована в селах Сарыбаш, Гвардейское, Гришино, на данный момент работают три мектебе с. Степное, Первомайское, Крестьяновка. Кроме того, планируется открытие мектебе в селе Октябрьское.

Источник: http://qmdi.org

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