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Российская Федерация

Муфтий Крыма встретился с Муфтием Ставропольского Края

13.07.2017 | Новости

Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев с дружеским визитом посетил ДУМ Ставрольского Края в г. Пятигорск, где встретился с Муфтием Мухаммед хаджи Рахимовым. В рамках встречи духовные лидеры Крыма и Ставрополья ознакомились с ходом строительных работ на территории Духовного управления.

Муфтий Рахимов поблагодарил хаджи Эмирали Аблаева за дружеский визит.

В свою очередь Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев поблагодарил Мухаммеда хаджи Рахимова за тёплый приём и отметил, что между мусульманами Крыма и Ставропольского края должны крепнуть дружеские связи.

 

Источник: http://qmdi.org

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