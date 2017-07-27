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Российская Федерация

Российский дипломат: Москва применит силу в случае «прямой угрозы ИГ»

27.07.2017 | Новости

Высокопоставленный российский дипломат заявил, что военная сила против исламистских экстремистов в Афганистане будет использована Москвой лишь в случае прямой угрозы со стороны экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ) странам - участницам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил в письме в ответ на вопросы Таджикской редакции Азаттыка (Радио Озоди).

По сообщениям СМИ, Кабулов ранее заявил, что если правительство Афганистана и США не смогут противостоять угрозе распространения ИГ, то Россия будет вынуждена прибегнуть к военной силе. Он подчеркнул усиление позиций ИГ в Афганистане и обеспокоенность Москвы в связи с возможным распространением нестабильности на страны Центральной Азии.

Замир Кабулов также отметил, что Москва не раз предупреждала власти Кабула об активизации боевиков ИГ в северных районах Афганистана, граничащих с Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. В 2012 году Узбекистан приостановил участие в этой организации, в которой доминирует Россия.

Источник: https://rus.azattyq.org

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