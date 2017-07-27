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Российская Федерация

Адвокат: ФСБ заставила Азимова отказаться от заявления о пытках

27.07.2017 | Новости

Аброр Азимов утверждает, что после задержания в апреле 2017 года сотрудники ФСБ пытали его и "заставляли выучить показания о теракте". Акрам Азимов – второй обвиняемый по делу о взрыве в метро Петербурга – также заявил о пытках в "секретной тюрьме" ФСБ. Акрам Азимов пожаловался на то, что сотрудники ФСБ незаконно вывезли его из Кыргызстана на территорию России, а перед задержанием дали ему гранату, чтобы он оставил на ней отпечатки пальцев. 

Адвокаты Дмитрий и Ольга Динзе попросили генеральную прокуратуру проверить эти сведения. Сегодня стало известно, что ведомство направило жалобу в Следственный комитет.

3 апреля в вагоне метро Петербурга произошел взрыв, погибли 14 человек, в том числе гражданин Казахстана Максим Арышев, обучавшийся в вузе Петербурга. Около 50 человек были ранены. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Следствие считает, что взрыв совершил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, 22-летний уроженец Кыргызстана с российским гражданством. Всего по делу о теракте в Петербурге были задержаны 10 человек.

Источник: https://rus.azattyq.org

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