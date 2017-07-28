Кремль прокомментировал идею Кадырова уйти охранять мечеть в Иерусалиме

В четверг, 27 июля, Кадыров в своем канале в Telegram написал, что готов отказаться от поста главы Чечни, чтобы пойти служить «в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места [Аль-Аксы]».

Глава Чечни также высказал мнение, что для того, чтобы избежать конфликтов на Храмовой горе, необходимо передать Иордании права на священную для мусульман мечеть.

Такое заявление он сделал после того, как власти Израиля демонтировали металлоискатели и камеры видеонаблюдения, установленные на территории мечети ранее в целях безопасности: 14 июля тремя боевиками-арабами, стрелявшими с территории Храмовой горы, были убиты два израильских полицейских.

Усиление мер безопасности обернулось конфликтами исламской общины с силами правопорядка, за последние два дня в них погибли четыре палестинца, сотни получили ранения.

Решением кабинета министров Израиля металлоискатели они были демонтированы по требованию руководства мечети: по заверениям прихожан, они мешали последователям ислама посещать культовое сооружение, пишет Лента.ру.

В районе Храмовой горы в Иерусалиме произошли массовые беспорядки. Группа мусульман, которая пришла для молитвы к мечети Аль-Акса, вывесила над ней палестинский флаг и начала забрасывать камнями израильских полицейских. Стражи порядка в ответ применили резиновые пули и слезоточивый газ. В результате столкновений пострадало более 120 человек.

Заявление от главы Чечни Рамзана Кадырова об уходе с должности главы Чечни в Кремль не поступало.

В администрации президента России не расценивают сказанные им слова как формальное заявление об отставке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, написал ли Кадыров заявление об отставке, сообщает РБК.

«Не поступало. Вряд ли это следует расценивать как какое-то заявление о смене работы. Это скорее демонстрация того значения, которое Кадыров придает исламу, правам верующих на свои религиозные обряды», — сказал Песков.

Ситуация вокруг Храмовой горы в Старом городе Иерусалима, где расположены мусульманские и иудаистские святыни, обострилась 14 июля, когда трое палестинцев убили двух израильских полицейских, которые патрулировали Храмовую гору. После этого правоохранительные органы Израиля усилили меры безопасности в Старом городе и поставили металлодетекторы на входе к Храмовой горе. Кроме того, они запретили посещать исламскую святыню мужчинам старше 50 лет. Принятые меры привели к столкновениями между мусульманами и сотрудниками израильских правоохранительных органов.

В конце июля президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что замораживает все контакты с Израилем, пока с Храмовой горы не будут убраны металлодетекторы. Во вторник, 25 июля, израильские власти приняли решение их убрать.

Мечеть Аль-Акса была построена в 705 году н.э. и является третьей исламской святыней после мечети аль-Харам в Мекке, где находится Кааба, и мечети Пророка в Медине.

Источник: http://news.tj/ru