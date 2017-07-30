Муфтий Крыма встретился с главой Республики Ингушетия

В Симферополе в мусульманском комплексе «Сеит-Сеттар» состоялась встреча Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева с главой Республики Ингушетия Юнус-Беком Евкуровым. Во встрече также принял участие депутат Государственной Думы РФ Руслан Бальбек.

Стороны обсудили ситуацию в Крыму, Муфтий Крыма рассказал о деятельности Духовного управления мусульман Крыма, планах, целях и задачах. Кроме того, духовный лидер крымских мусульман рассказал главе Ингушской республики о грандиозном строительстве Соборной мечети, возведение которой проходит под патронатом Президента России Владимира Путина.

В свою очередь Юнус-Бек Евкуров рассказал о жизни мусульман в республике, как о религиозном просвещении среди молодежи и населения в целом, о том, как развивается республика, о достижениях и вопросах, которые требуют решения. Муфтий Крыма вручил главе Ингушетии памятный подарок — картину с изображением Хан-Джами в Кезлеве (Евпатория).

Глава Ингушетии также принял участие в церемонии награждения победителей финала Всекрымского конкурса на лучшее исполнение эзана «Эзан Седасы». Он поблагодарил Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева за приглашение на церемонию награждения финалистов, поздравил победителей и призвал мусульман продолжать дальше добрую традицию проведения конкурсов на лучших исполнителей эзана.

«Я рад, что оказался на этом конкурсе. Здесь нет первых, вторых, третьих или четвертых мест. Здесь все победители, и хочется выразить искреннее пожелание, не вдаваясь в политику, все будет у крымских татар хорошо. Мы также как и вы были депортированы, 13 лет находились в ссылке, долгое время не могли вернуться домой, у нас тоже много неразрешенных вопросов, но мы созидаем, мы все делаем, чтобы наша молодежь была плодотворной, чтобы старики были обеспечены всем необходимым, чтобы республика крепла и развивалась», — сказал Юнус-Бек Евкуров.

Глава Ингушетии вручил победителям подарки и ценные призы, и пожелал не останавливаться на достигнутом.

«Эзан должен ласкать слух, призывать людей на молитву, особенно на утреннюю. мусульмане должны знать, что это Аллах призывает их на молитву.(…) Эзан должен звучать мелодично и возвышающе, доходчиво до сердца, души человека, потому такие конкурсы, как сегодняшний, сразу меняют вектор», — сказал Евкуров.

Он также рассказал, что в Ингушетии тоже планируется проведение подобного конкурса, в том числе и среди лиц с ограниченными возможностями.

После торжественной церемонии вручения призов и подарков, Юнус-Бек-Евкуров вместе с муфтием Крыма хаджи Эмирали Аблаевым и представителями духовенства Крыма совершили коллективный намаз.

Напомним, в настоящее время Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров находится в Крыму по приглашению губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и главы Республики Крым Сергея Аксенова.

Источник: http://qmdi.org