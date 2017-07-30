В Крыму наградили лучших чтецов эзана

В Симферополе в мусульманском комплексе «Сеит-Сеттар» прошел финал конкурса на лучшего чтеца эзана «Эзан седасы». В заключительном этапе конкурса приняли участие более 30 чтецов. Организаторами соревнований выступило Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь. В церемонии награждения приняли участие муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев, Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек.

Финалисты, прошедшие отборочные туры, приехали на конкурс из разных городов и районов Крыма. Свое мастерство продемонстрировали как совсем еще подростки, так и взрослые мужчины. Участники показали свое умение читать эзан согласно условиям оценки — правильность произношения (теджвид — ред.), мелодичность и звонкость. Жюри, в состав которого вошли сотрудники Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь, определили трех победителей финала конкурса.

1 место занял Сеит-Ягъя Аблякимов, второе место Саид-Ахмад Асанов, и третье место досталось Серверу Шабанову. Победители получили ценные призы и денежное вознаграждение. Всем участникам конкурса вручили памятные подарки и призы.

Победителей поздравил Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев. Он поблагодарил каждого участника за желание и стремление обрести навыки чтения эзана, за приверженность исламу.

«Вы все молодцы, продолжайте в том же духе, мы как Духовное управление мусульман Крыма будем всячески помогать и поддерживать ваше стремление, способствовать развитию и обогащению религиозного просвещения молодежи», — сказал муфтий Крыма. В свою очередь депутат Государственной Думы России Руслан Бальбек поблагодарил Муфтия Крыма и ДУМ Крыма за инициативу проведения конкурса и поздравил победителей и участников.

«Это говорит о том, что в Крыму всегда будет звучать эзан», — подчеркнул Руслан Бальбек. Он также отметил, что именно Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2015 года сказал о необходимости строительства Соборной мечети для мусульман Крыма и благодаря этой встрече сегодня в Крыму строится Соборная мечеть.

В завершении церемонии награждения участники и гости мероприятия совершили коллективный намаз.

Конкурс на лучшее исполнение эзана в республике проходил впервые.

Напомним, отборочные туры Всекрымского конкурса «Эзан седасы» проходили с марта по апрель. Отборочные туры прошли в Симферополе, Бахчисарае, Старом Крыму, Джанкое, Красноперекопске, Белогорске, Кировском, Красногвардейском и Черноморском районах. В конкурсе приняли участие более 200 человек в возрасте от 6 до 45лет. Основными требованиями к участникам стали: дикция, правильное чтение текста эзана, произношение, тональность (мотив азана), чистота голоса, выразительность, манера держаться на сцене.

Цель мероприятия — изучение и распространение предписаний ислама среди молодежи.

Источник: http://qmdi.org