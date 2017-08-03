Россия объявила о создании новой зоны безопасности в Сирии

Министерство обороны России заявило, что договорилось с сирийской оппозицией о создании зоны безопасности на территориях к северу от сирийского города Хомс. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сказал, что прекращение огня вступает в силу в полдень в четверг, 3 августа. Он добавил, что эта так называемая зона деэскалации охватывает десятки населенных пунктов, в которых проживает более 147 тысяч человек.

Территории к северу от провинции Хомс недавно подверглись обстрелу со стороны сирийских войск и ударам сирийской и российской авиации.

Данный район является одним из четырех зон деэскалации, которые создаются по инициативе России. Две другие – на юго-западе Сирии в районе Дамаска, – по словам Конашенкова, «уже успешно действуют».

Согласно плану, разработанному Россией, Турцией и Ираном на мирных переговорах в Астане, четвертая зона безопасности будет располагаться в провинции Идлиб, расположенной на северо-западе страны. Однако установлению перемирия препятствуют противоречия с Турцией по границам этой зоны.

Россия оказывает поддержку войскам президента Башара Асада с 2015 года. Иран также поддерживает Асада в его борьбе против оппозиционных сил, часть из которых поддерживает Турция.

Анкара ранее неоднократно настаивала на необходимости смены лидера Сирии. С 2011 года в войне в Сирии погибли сотни тысяч человек. Миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

Источник: https://rus.ozodlik.org