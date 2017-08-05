У мусульман села Охотское появился молельный дом

В селе Охотское (кр.тат – Аликеч) Нижнегорского района (Сейитлер) открылся молельный дом- ибадетхане, где теперь мусульмане села смогут проводить религиозные обряды.

Здание под ибадетхане приобретено крымским предпринимателем, который пожелал остаться неизвестным, сославшись на то, что сделал для соотечественников, для народа.

Открытие ибадетхане прошло в торжественной обстановке. Мероприятие началось с молебна, собравшиеся прочитали суру ЯСИН, после чего присутствующих с открытием ибадатхане поздравил начальник отдела по работе с религиозными общинами Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Раим Гафаров.

Он поздравил мусульман села от имени Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева и поблагодарил их за активное участие в подготовке ибадетхане, а также пожелал мусульманской общине села слаженной работы.

«Наша мечта сбылась, мы живем на своей родине, и теперь наша задача развиваться на родной земле, и беречь и приумножать наше наследие», — сказал Раим Гафаров.

От имени муфтия Крыма и Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополя активным участникам подготовки ибадетхане к открытию вручили благодарности и ценные подарки. Кроме того, молельному дому подарено панно с аетом из Священного Корана. После торжественной церемонии, мусульмане совершили дневной намаз. Для всех собравшихся был накрыт праздничный стол.

Сотрудники Муфтията вместе с главой религиозных общин Нижнегорского района Рустемом Темировым также посетили мусульманское кладбище. Силами местного имама и религиозной общины удалось добиться его расширения, так как оно рассчитано на два села – Чкалово и Пшеничное. Здесь проведен водопровод, оборудовано место для проведения похоронных обрядов. На кладбище мусульмане прочитали дуа за упокоение душ усопших.

В завершении Раим Гафаров посетил ибадетхане в селе Чкалово, где местные жители провели ремонт. Всем, кто принимал участие в ремонтных работах, благоустройстве территории молельного дома, также были вручены благодарности и подарки от имени ДУМКа.

Источник: http://qmdi.org