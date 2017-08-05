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Российская Федерация

Успешное лето продолжается!

05.08.2017 | Новости

В с. Войково (кр.тат – Айбар) Первомайского района (Джурчи) стартовал второй молодежный лагерь под названием «Я успешный!». Организаторами лагеря выступили Местная религиозная организация мусульман «Джурчи», при  поддержке ЦРО Духовное Управление Мусульман Республики Крым и города Севастополь и ЦРО «Международная Исламская Миссия».

Основными целями лагеря является формирование основных жизненных ценностей и ориентиров на основе этических норм Ислама и развитие навыков лидерства, командообразования, планирования, целеполагания, культуры речи и ораторского искусства, присущих современной конкурентоспособной молодежи.

Участие в лагере принимают учащиеся 8-11 классов с. Войково, с. Дмитриевка, с. Черново, с. Открытое, с. Каштановка, с. Свердловское, всего около 20 человек. В рамках лагеря предусмотрены семинары, тематические интерактивные занятия, квест-игры, которые позволят молодым людям развить духовно-нравственными качества, закрепить лидерские и коммуникативные навыки и методы эффективного преодоления жизненных трудностей.

Также в процессе лагеря предусмотрена экскурсионная поездка в г. Бахчисарай, где участники проекта смогут поближе познакомиться с многогранной историей Крыма и заложить фундамент для  долгосрочных, дружеских отношений.

 

Источник: http://qmdi.org

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