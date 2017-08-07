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Российская Федерация

В Симферополе пройдет семинар для крымских паломников

07.08.2017 | Новости

10 августа в симферопольской мечети Кебир-Джами состоится собрание-семинар для паломников, отправляющихся в Хадж из Крыма.

Собрание-семинар проводится ежегодно с целью получения верующими конкретных знаний не только в вопросах совершения пятого столпа Ислама, но и вопросах связанных непосредственно с бытовой и административно-практической стороной поездки.

На семинаре расскажут о духовной стороне Хаджа и правилах его совершения. Паломникам раздадут путеводители с подробным разъяснением всех аспектов совершения того или иного обряда. Также отправляющиеся к мусульманским святыням получат рекомендации медицинского работника, а представители туроператора  AVN-ТУР ознакомят паломников с программой поездки в Хадж.

На сегодняшний день заявки на совершение Хаджа подали около 400 мусульман из Крыма. Регистрация желающих отправиться в паломничество продолжается, но с условием, если на руках уже есть заграничный паспорт.

Первая группа отправится к святыням Ислама 14 августа.

 

Источник: http://qmdi.org

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