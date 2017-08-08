RSS Контакты
Российская Федерация

Карасубазаре будут говорить о языке и литературе

08.08.2017 | Новости

9 августа в центральной мечети Белогорска (Карасубазар) состоится лекция, посвященная истории крымскотатарского языка и литературы. Лекцию читает доктор крымскотатарской филологии Керимов Исмаил Асанович. 

Курс лекций разработан Духовным управлением мусульман Крыма и г. Севастополь совместно с Крымским инженерно-педагогическим университетом. Лекции проходят в мечетях Крыма. Начало лекции в 14:00 по адресу г. Белогорск, ул. Луначарского, 16. Очередная лекция запланирована на 12 августа в г. Джанкой. Пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма

 

Источник: http://qmdi.org

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама