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Российская Федерация

Эксперт: Терроризм - угроза, прививку против которой никто не придумал

09.08.2017 | Новости

"Я не думаю, что власти европейских стран заинтересованы в нагнетании истерии по поводу терроризма. Потому что они прекрасно понимают, что если население будет недовольно тем, как власть противодействует терроризму, их политическая судьба будет практически сведена к нулю". 

Об этом сообщил радио Sputnik доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. По его словам, нет такой страны, где была бы стопроцентная эффективность борьбы с терроризмом: "С таким же успехом можно сказать, что и в США, и в России власти также неэффективно борются с террористическими актами, потому что они время от времени происходят". "Терроризм — это такая угроза человечеству, прививку против которой никто не придумал. Естественно одни власти борются более эффективно, другие менее эффективно и люди это оценивают, — отметил Николай Топорнин. 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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