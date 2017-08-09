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Российская Федерация

Казанский фестиваль мусульманского кино стартовал 5 сентября

09.08.2017 | Новости

Пресс-служба XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино анонсирует серию специальных пресс-показов фильмов конкурсной и внеконкурсной программ.

8 августа для журналистов и кинообщественности уже был организован первый показ полнометражного игрового фильма, вошедшего в конкурсную программу, «Глиняное королевство» (Бангладеш).

— Фильм является дебютом в полном метре молодого бангладешского режиссера Биджона (Bijon). Премьера картины состоялась на 42-м Международном кинофестивале в Сиэтле; фильм уже удостоен ряда наград, в числе которых премия «Лучший фильм» на 7-м Чикагском кинофестивале южно-азиатского кино, приз America Awards Американской ассоциации киноискусства и других, — говорится в анонсе.

Как сообщают организаторы, на дальнейших пресс-показах будут представлены такие фильмы, как «Мир» — фильм «Судьба» (реж. Чжан Вэй, Китай / внеконкурсная программа «Вне зоны доступа»), «Мир» — фильм «Горящие птицы» (реж. Санджива Пушпакумара, Шри-Ланка-Франция-Нидерланды-Катар / внеконкурсная программа «Индостан на стыке культур») и «Мир» — фильм «Наш проповедник» (реж. Магди Ахмед Али, Египет / фильм-открытие).

Справка:

Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК) с 2005 года ежегодно проходит в столице Татарстана.

В программу форума отбираются фильмы, несущие идеи миротворчества, веротерпимости, толерантности, рассказывающие о способах построения межнационального диалога. 

 

Источник: http://islam.in.ua/ru

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