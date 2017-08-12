RSS Контакты
Российская Федерация

В Татарстане открыли мечеть с детской площадкой

12.08.2017 | Новости

В Татарстане открыли новую мечеть, на территории которой расположена детская площадка и пекарня. Праздничное событие произошло в деревне Большие Кабаны Лаишевского района Республика Татарстан. 

Мечеть носит название «Хава», в честь матери имам-хатыба Рашида хазрата Вильданова. На торжественное мероприятия приехал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и его заместитель Рустем Валиулин Общая площадь комплекса мечети — 26 соток, площадь мечети 100 кв. м, молельный зал вмещает в себя 150 человек, на цокольном этаже расположился класс медресе на 100 человек. Возле мечети расположилась парковка, детская спортплощадка и трехэтажный вакуфный объект, где расположена пекарня. Глава Лаишевского муниципального района Михаилом Афанасьевым заявил: «Я надеюсь, что дети с детской площадкой у мечети начнут свой путь к Аллаху».

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама