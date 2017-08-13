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Российская Федерация

В Къадыр-Джами подвели итоги детской летней площадки

13.08.2017 | Новости

В мечети Къадыр-Джами в поселке Левдки под Симферополем завершила свою работу летняя площадка для детей «Чокъракъ» («Родник»). Детский лагерь был организован в этой мечети впервые. Его посетили около 25 детей в возрасте от 5 до 13 лет. 

Каждое занятие проходило в увлекательной и игровой форме. За месяц работы дети выучили арабский алфавит, начали читать слоги, выучили несколько сур и дуа, а также получили базовые знания по этикету в Исламе. Занятия сопровождались подвижными играми на свежем воздухе, мастер классами, чаепитиями! Общественное объединение мусульманок Крыма «Буллюр» выражает глубокую благодарность всем учителям просветительского проекта «Файдалы илим»  ЦРО ДУМК за труд, а также родителей и детей за старания и усердие на пути знаний! По случаю окончания летнего курса дети получили памятные сертификаты и подарки.

С сентября в мечети начнутся Курсы основ ислама и чтения Корана для детей. 

 

Источник: http://qmdi.org

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