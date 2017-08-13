Муфтий Крыма поздравил строителей Соборной мечети с профессиональным праздником

Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев поздравил строителей комплекса Соборной мечети в Симферополе с наступающим профессиональным праздником – Днем строителя. От имени Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь он поблагодарил руководство строительной компании, подрядных и субподрядных организаций с наступающим праздником и пожелал всем здоровья, благополучия и успехов в благом деле.

«Мы любим, ценим и уважаем вас. Мы понимаем, насколько сложная у вас работа, тяжелый труд, и какая большая ответственность лежит на ваших плечах. Все мы должны сделать все возможное, что в наших руках, чтобы построить Соборную мечеть, которую ждут все мусульмане Крыма. Пусть Аллах даст вам силы», — сказал Муфтий.

Духовный лидер мусульман Крыма ознакомился с ходом строительства комплекса Соборной мечети. В настоящее время основные работы ведутся по зданию самой мечети.

Как рассказал главный специалист по техническому контролю «МоскапСтрой» Виктор Тилик, рабочие приступили к армированию стен, шахт, несущих колонн, на которые будут опираться купола, а также стен будущих минаретов. Кроме того, ведутся работы по внешней канализации от административного здания до ливнево-очистных сооружений. В административном здании идет кладка перегородок в цокольном помещении, а также на первом и втором этажах и другие работы.

«В строительстве комплекса участвуют 132 человека. Из техники – два башенных крана, гидромолот, экскаваторы и три самосвала», — сообщил Виктор Тилик.

Он также рассказал, что в ближайшее время планируется установка куполов. Это один большой купол, четыре средних, 28 малых куполов и еще 24 купола во дворике мечети. Строительство Соборной мечети ведется строго по графику.

Источник: http://qmdi.org