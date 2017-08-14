В Москве задержаны граждане стран ЦА, якобы готовившие теракты в торговых центрах

Федеральная служба безопасности объявила о задержании в столичном регионе террористической группы, которая якобы готовила теракты в торговых центрах Москвы.

По информации агентства «Интерфакс», задержаны гражданин России и трое граждан из государств Центральной Азии. Их имена не сообщаются. Как говорится в сообщении спецслужбы, среди задержанных: эмиссар запрещенной в ряде стран мира террористической группировки «Исламское государство», специалист по изготовлению взрывных устройств и два «террориста-смертника».

Напомним, что 3 апреля этого года в вагоне метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, погибли 14 человек, около 50 были ранены. По делу о теракте задержаны 10 человек. Следствие считает организаторами теракта братьев Аброра и Акрама Азимовых, этнических узбеков, уроженцев кыргызского города Ош, которые имели российское гражданство.

19 апреля ФСБ опубликовала видео задержания Акрама Азимова в Москве. Мать Азимова назвала его задержание «постановкой» и заявила, что за несколько дней до этого ее сына вывезли из частной больницы в Оше сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии и передали российским спецслужбам.

В конце июля обвиняемые пожаловались на пытки в «секретной тюрьме» ФСБ. Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что после этого сотрудники ФСБ заставили Аброра Азимова отказаться от заявления о пытках под угрозой «физическойрасправы над ним и его родственниками».

ФСБ неоднократно сообщала о задержаниях готовивших теракты в России и Петербурге. В конце июля спецслужба сообщила о задержании семи граждан стран Центральной Азии, готовивших теракты в Петербурге. В ноябре 2016 года ФСБ заявила о задержании 10 человек, которые якобы готовили серию диверсий и терактов в Москве и Санкт-Петербурге.

Источник: https://rus.ozodlik.org