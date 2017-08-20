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Российская Федерация

Amaq: ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Сургуте

20.08.2017 | Новости

Ответственность за нападение на прохожих в Сургуте взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Эту информацию в субботу распространило агентство Amaq, связанное с джихадистами.

Российские правоохранительные органы ранее заявляли, что версия теракта не является основной.

В ряде средств массовой информации в субботу появились кадры с места гибели нападавшего. На них видно, что убитый весь одет в черное, а на животе у него закреплен предмет, внешне напоминающий пояс со взрывчаткой. Сообщалось также, что это муляж.

В субботу днем неизвестный, которого в полиции считают местным жителем, напал с ножом на прохожих в центре Сургута, ранив семь человек. Он был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. Дело расследуется по статье о покушении на убийство.

 

Источник: https://rus.ozodi.org

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