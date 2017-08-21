Минобороны России укрепляет военные позиции в Центральной Азии

Россия укрепляет позиции в Центральной Азии, где сохраняется нестабильная обстановка из-за вооруженного конфликта в Афганистане, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства в пятницу.

«Обстановка в Центральной Азии остается нестабильной. Продолжается вооружённый конфликт в Афганистане между правительственными силовыми структурами и боевиками «Талибан» и ИГИЛ», - цитирует его слова РИА Новости.

Он отметил, что Центрально-Азиатское стратегическое направление, находящееся в зоне ответственности Центрального военного округа, на сегодняшний день является одним из важнейших.

«Командование военного округа уделяет особое внимание реализации совместных практических мероприятий с вооружёнными силами стран Центральной Азии, что способствует укреплению позиций России в данном регионе», - подчеркнул министр.

Он напомнил, что в июле в рамках внезапной проверки боевой готовности впервые совместно с таджикистанскими военнослужащими проведены тренировки по стрельбе и управлению огнём с применением реактивных систем залпового огня «Ураган» и оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

«Отработаны удары по условным целям противника оперативно-тактической авиацией. В ходе проверки войска подтвердили способность выполнять учебно-боевые задачи по общему замыслу и в единой оперативной обстановке», - сказал Шойгу.

Он добавил, что на второе полугодие запланированы совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки с подразделениями вооружённых сил Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Источник: http://ca-news.org