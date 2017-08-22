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Российская Федерация

Очередная группа крымских мусульман отправилась в хадж

22.08.2017 | Новости

22 августа в 06:00 утра хадж из Крыма отправилась четвертая группа паломников. Всего 42 человека. Паломников провожал глава религиозной организации Первомайского района «Джурчи» Ваид Билялов, который одновременно является сопровождающим группы. 

Он сообщил, что первый пункт назначения – аэропорт г. Минеральные воды , откуда паломники вылетят в Дубаи (ОАЭ), и затем отправятся на комфортабельных автобусах в Мекку.

Заключительная группа паломников отправится в хадж 23 августа. Всего 33 человека. Разделившись на две подгруппы, паломники вылетят из Симферополя в Ростов, оттуда в Стамбул и затем в Джидду.

Напомним, накануне из Крыма к священным для мусульман  местам отправилась самая многочисленная группа в составе 116 человек. Свой путь в Мекку они начнут из аэропорта г. Минеральные воды.

Группы сопровождают сотрудники Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь. Всего в этом году хадж совершат 370 крымских мусульман.

 

Источник: http://qmdi.org

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