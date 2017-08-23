Многодетные семьи – залог будущего народа!

Более 30 детей из многодетных семей Бахчисарайского района посетили базу отдыха-ферму «Ишачок» в селе Малосадовое. Мероприятие состоялось в рамках акции «Многодетная семья — будущее Крыма!», организованной Общественным объединением мусульманок Крыма «Буллюр», стартовавшей накануне в Крыму.

По словам организаторов, для детей была организована экскурсия по ферме, катание на осликах, а также различные развлечения на игровой площадке с батутами, каруселями, надувными горками. «Мамы детей были очень благодарны такому вниманию. Многие признаются, что им сложно финансово осилить подобные поездки. Особенно это ощутимо для жителей глубинок. Для многих из этих детей — это была первая поездка за все лето. Мы очень рады, что с помощью неравнодушных людей нам удалось осуществить эту акцию и доставить детям радость», — отметили организаторы.

Общественное объединение мусульманок Крыма «Буллюр» выражает глубокую благодарность руководству фермы «Ишачок» за содействие в проведении мероприятия и подарки для детей. По словам члена организации «Буллюр» Нияры Джанбазовой, большинство поддержавших акцию сами являются родителями многодетных семей.

«Это демонстрирует осознанный подход, ответственное отношение к своей семье и своему народу. Пусть Аллах вернёт всем многократно и в ваших домах бьет неиссякаемый источник берекета и благословения Всевышнего, ИншаАллах!», — сказала Нияра Джанбазова.

О продолжении акции в других районах Крыма можно будет узнать на страницах объединения в социальных сетях.

Источник: http://qmdi.org