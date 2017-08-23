RSS Контакты
Российская Федерация

Английский для детей и взрослых!

23.08.2017 | Новости

Внимание! В учебно-просветительском центре «Файдалы илим» Духовного управления мусульман Крыма открываются курсы английского языка для детей и взрослых. 

Для взрослых изучение английского языка будет проводиться по методикам известных полиглотов, а для детей  преподаватели разработали игровые методики. Занятия начинаются 9 сентября и будут проходить каждую субботу в 09:00 по адресу: г. Симферополь, пр-т Победы, 128 Спешите, количество мест ограничено! Телефон для записи: +7 978 143 0507 Пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма

 

Источник: http://qmdi.org

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама