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Российская Федерация

Рамзан Кадыров сообщил о спасении шести казахстанцев в Ираке

25.08.2017 | Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram рассказал об освобождении граждан Казахстана в Ираке. 

 «В иракском Курдистане завершился очередной этап крупной гуманитарной операции по спасению граждан России и стран СНГ. Для ее организации я направил в Ирак представителя Главы ЧР на Ближнем Востоке и Северной Африке, сенатора Зияда Сабсаби. Накануне удалось освободить в Таль-Афаре и доставить в безопасное место 12 человек, среди которых 6 граждан России и столько же граждан Казахстана. В операции по вызволению этих лиц принимали участие спецслужбы и правоохранительные органы иракского Курдистана», — написал Кадыров.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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