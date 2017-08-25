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Российская Федерация

Посол РФ сообщил об интересе катара к астанинскому формату по Сирии

25.08.2017 | Новости

Катар выражал заинтересованность присоединиться к астанинскому формату по Сирии, Москва приветствует любые начинания, направленные на деэскалацию в САР, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Катаре Нурмахмад Холов, сообщает РИА Новости. 

"Катарское руководство уже выражало свою заинтересованность присоединиться к астанинскому формату, так как эмират в качестве одного из основных игроков в регионе имеет немалое влияние на ситуацию в Сирии. Москва приветствует любые начинания, направленные на деэскалацию в Сирии и решения конфликта мирным путем, от кого бы они не исходили, в том числе и от Катара", — сказал он. По словам высокопоставленного дипломата, Россия ведет с Катаром "плотный диалог по сирийскому сюжету". "Несмотря на расхождение по некоторым моментам, нам удалось за последние годы прийти к общему пониманию и двигаться к единой цели – добиться перемирия в Сирии при сохранении территориальной целостности страны и государственных институтов власти", — отметил Холов. Он сообщил, что "в политическом плане Катар имеет сильное влияние на участников сирийского кризиса, так называемую "умеренную оппозицию". "Например, в Дохе проживает бывший глава Сирийской национальной коалиции Аль-Хатыб, являющийся идейным вдохновителем некоторых группировок "оппозиции" ("Джейш Аль-Ислам" и "Ахрар Аш-Шам"), с которым мы поддерживаем постоянную связь", — отметил посол.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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