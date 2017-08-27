Вместо одной жены - две: Как в Чечне "воссоединяют семьи"

В Чечне больше месяца работает комиссия по примирению семей. Силовики, чиновники и духовенство совместными усилиями заставляют уже разведенных супругов снова жить вместе. Сколько времени прошло с момента развода, значения не имеет.

Корень всех социальных проблем в огромном количестве разводов, заявил в начале июля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Дети из неполных семей гораздо более подвержены влиянию экстремистов, особенно, когда остаются с матерью, считает он.

По всей республике были организованы штабы по воссоединению семей, работает горячая линия: на нее предлагается звонить тем, кто хотел бы помириться и ищет в этом помощи властей.

За полтора месяца комиссия отчиталась о 1000 воссоединенных семей.

Чеченский министр назвал угрозы журналистам «нормальной кавказской риторикой»

Русская служба Би-би-си собрала высказывания участников социального эксперимента.

Акт первый. Кадыров ставит задачу

Рамзан Кадыров, глава Чечни:

"Большинство (разведенных) матерей хотят отобрать детей у отцов, ходят в муфтият, обращаются к старейшинам, ко всем родственникам. К нам тоже они приходят, как мы знаем. Говорят, мы будем их у себя дома воспитывать.

Потом снимают квартиру в городе и начинают просить милостыню. Мне одна говорит, что ей нужна квартира. Я спрашиваю, а где твой муж? Она говорит, ушел, оставив меня.

Я говорю, если бы у тебя не было мужа, я бы тебе помог. У тебя же есть муж, отец твоих детей. Привели отца, спрашиваю у него, почему ты не обеспечиваешь свою семью? Он говорит, клянусь Кораном, эта женщина меня не оставила в покое, подключила всех людей и забрала этих детей.

Все жалуются. Если они могут жить друг с другом пока не родят трое, четверо, пятеро детей, почему потом разводятся? Если все было хорошо, пока не родится пять детей, почему нельзя после этого ради детей жить вместе?

Привели детей, которые стоят на учете, большинство из них, 80% - это дети разведенных родителей и растут с матерями. Из ста таких семей максимум пять-шесть бывают нормальными.

Воспитывать же должны все родственники с материнской и отцовской линии. Если мы не будем работать над этим, через пять лет у нас снова будут проблемы.

Духовенство, главы сел и районов, начальники полиции должны выяснить, почему люди развелись. Мы должны читать проповеди, учить, помогать, работать над этим вопросом.

Мы должны спрашивать у людей, что вам нужно, чего вы хотите? Если мы не наладим эту работу, эти дети вырастут и создадут нам проблему.

Надо разбудить людей, рассказывать, объяснять. Вернуть женщин, которые ушли от мужей, помирить их - это наша первая задача".

Источник: http://news.tj/ru