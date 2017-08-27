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Российская Федерация

"Файдалы илим» начинает подготовку детей к школе

27.08.2017 | Новости

Культурно-просветительский центр «Файдалы илим» Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь проводит психолого-педагогическую подготовку детей к школе. В программе подготовительных курсов для школьников комплекс разнообразных видов деятельности. 

В частности, развитие речи и фонематического слуха, подготовка руки к письму, обучение элементам письма, знакомство с цифрами, числами,  геометрическими фигурами. Занятия проводятся в игровой форме. Кроме того, в рамках подготовительных курсов предусмотрены диагностика, развитие и коррекция познавательных процессов.

Начало занятий 28 сентября. Уроки будут проходить 2 раза в неделю. Запись и подробная информация по телефону: +7978 061 42 17

 

Источник: http://qmdi.org

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