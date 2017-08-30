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Российская Федерация

Курбан-байрам в возрожденной мечети!

30.08.2017 | Новости

2 сентября  на территории восстановленной старинной мечети в с. Черемисовка (Копюрликой) Белогорского (Карасувбазарского) района впервые за долгие годы состоится празднование мусульманского праздника Курбан-байрам. 

Праздник организован при содействии Общественного объединения мусульманок Крыма «Буллюр»  и поддержке Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополь. В программе празднования на территории мечети начнется настоящая сказка для детей. Аниматоры подготовили игру, в которой дети станут героями известных сказок. Кроме того, в программе игры, викторины, конкурсы и подарки. Гостей праздника ждет щедрое угощение. 2 сентября, Белогорский район, с. Черемисовка ( Копюрликой), начало праздника в 16:00. 

 

Источник: http://qmdi.org

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