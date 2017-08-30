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Российская Федерация

Крымские паломники прибыли в долину Мина

30.08.2017 | Новости

Сегодня 30 августа крымские паломники прибыли в долину Мину, где уже разместились в палаточном городке. Трансфер в долину начался ранним утром, до полудня все паломники уже были в палаточном городке.

Сейчас они отдыхают, а завтра утром начнется переход на Арафат. Завтра 31 августа паломники приступят к выполнению центрального обряда хаджа, являющегося кульминацией паломничества — стоянию на Муздалифе, после которого будет совершен другой значимый обряд — побивание камнями шайтана.

 

Источник: http://qmdi.org

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