|
В Грозном тысячи людей вышли на митинг в поддержку мусульман Мьянмы04.09.2017 | Новости
В столице Чечни Грозном начался многочисленный митинг против преследования мусульман-рохинджа в Мьянме, сообщает «Интерфакс». Участники акции собрались к 11 утра на центральной площади перед мечетью «Сердце Чечни». Десятки людей держат плакаты против геноцида и убийств мусульман в Мьянме. RT ведет трансляцию происходящего на митинге. На акции выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"По нашим данным, в митинге приняли участие 1 миллион 100 тысяч человек", — отметил собеседник. По его словам, десятки тысяч участников съехалось на митинг из других регионов республики. Он отметил, что митинг прошел в спокойной обстановке, без каких-либо правонарушений. Ранее Кадыров заявил, что выступит против курса политического руководства РФ, если оно поддержит власти Мьянмы, притесняющие мусульман-рохинджа в штате Ракхайн. «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России. Потому что у меня свое видение, своя позиция», - сказал он в видеозаписи, опубликованной на YouTube в понедельник. «Надо посмотреть на географию, где находится это государство, вокруг какие государства, где проживают мусульмане практически. Никак невозможно отправить туда войска, потому что это прерогатива государства. Есть соглашение, взаимодействие, понимание. Как ты хочешь, так невозможно поступить. Но если бы была моя воля, была бы возможность, я ударил бы ядерным (оружием) туда даже, просто уничтожил бы тех людей, которые убивают детей, женщин, стариков», - сказал Кадыров. По его словам, события в Мьянме - «это невыносимая боль для мусульман, для всего человечества. Мне очень много пишут немусульмане, даже сами буддисты, которые говорят, что это беспредел, что это геноцид», - сказал Кадыров. В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены сообщениями о ситуации в связи с операцией против народности рохинджа (рохинья) силами безопасности в Мьянме.
Источник: http://kazislam.kz/ru
URL:
|
Авторские колонки