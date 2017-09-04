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В России открылась Болгарская исламская академия04.09.2017 | Новости
Болгарская исламская академия, созданная при поддержке президента России и призванная стать научно-богословским и образовательным центром всероссийского значения, торжественно открывается в татарстанском Болгаре в понедельник. Комплекс Болгарской исламской академии был построен в течение года, задача приема первых абитуриентов уже в 2017 году ставилась изначально.
Президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал ранее, что задача академии — подготовка высококвалифицированных имамов. По его мнению, выпускники академии станут достойными продолжателями богатых отечественных богословских традиций. В августе текущего года Болгарская исламская академия получила лицензию на право оказывать образовательные услуги. Первыми студентами Болгарской академии, по информации ее ректора Рафика Мухаметшина, стали 40 человек из Казани, Уфы, Москвы и Дагестана. Набор проводился по программе докторантуры и магистратуры, по специальностям "Исламское право" и "Исламская мысль и вероучение. Обязательным условием приема были наличие первого высшего образования (бакалавриат) и знание арабского языка. Обучение будет бесплатным. Студенты во время обучения смогут проживать непосредственно в академии. В настоящее время в стране в соответствии с поручением президента России формируется многоуровневая система мусульманского образования. Она предусматривает среднее (медресе), высшее (вузы) исламское образование, курсы повышения квалификации и Болгарскую академию, которая должна стать центром подготовки высококвалифицированных специалистов (коран-хафизов, мусульманских богословов). Болгарская исламская академия как высшее звено религиозного образования в стране призвана консолидировать потенциал российского мусульманского духовенства и авторитетных зарубежных ученых в деле укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе. В рамках Болгарской академии предполагается функционирование совета улемов (ученых-богословов), научно-образовательного центра, центров изучения татарского богословского наследия и межрелигиозного диалога, всероссийской библиотеки ислама.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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