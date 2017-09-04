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Российская Федерация

Кадыров призвал мировое сообщество отреагировать на события в Мьянме

04.09.2017 | Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мировое сообщество должно отреагировать на события в Мьянме, где идет конфликт между мусульманами-рохинджа и местными властями. 

"Реакция политиков и мировых лидеров на события в Мьянме свидетельствует о полной безнравственности современного мироустройства…", — сказал он, добавив, что ООН лишь ограничивается заявлениями о своей "озабоченности". Ранее муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев объявил, что в понедельник на центральной площади Грозного пройдет многотысячный митинг в поддержку мусульман-рохинджа. Агентство Рейтер в пятницу передало заявление армии Мьянмы, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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