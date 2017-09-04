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Российская Федерация

Муфтият Крыма провел обряд Курбана

04.09.2017 | Новости

ЦРО Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь провело обряд жертвоприношения-курбан.

Мясо более 350 жертвенных животных было роздано многодетным семьям, малоимущим мусульманам и пожилым людям. Обряд курбана был проведен на специально отведенной площадке в Симферопольском районе.

 

Источник: http://qmdi.org

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