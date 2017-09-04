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Российская Федерация

Минобороны России заявило о разгроме последнего крупного очага ИГ в центре Сирии

04.09.2017 | Новости

Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России заняли стратегически важный город Акербат, где находился «последний крупный очаг сопротивления» террористов организации «Исламское государство» (ИГ) в центральной части Сирии. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на заявление Минобороны России.

 «Подразделения четвертой танковой дивизии сирийских правительственных войск во взаимодействии с частями пятого добровольческого штурмового корпуса и отрядами военного Мухабарата освободили город Акербат», - цитирует агентство сообщение ведомства. Операция по уничтожению крупной группировки ИГ в провинции Хама, как добавили в министерстве, «проводилась при активной поддержке ВКС России».

Российская авиация, по информации Минобороны, в частности, участвовала в уничтожении опорных пунктов боевиков в этом регионе, а также их бронетехники. Помимо этого, при помощи российских ВКС, как уточнили в ведомстве, в районе города Акербат были ликвидированы огневые позиции артиллерии боевиков, пункты их управления и узлы связи.

«Таким образом, ликвидирован последний крупный очаг сопротивления террористов в центральной части Сирии», - резюмировали в Минобороны РФ. В настоящее время, как заметили в военном министерстве, «подразделения сирийской армии добивают остатки террористических групп ИГ в акербатском котле».

 

Источник: http://ca-news.org

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