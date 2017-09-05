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Заместитель муфтия Крыма принял участие в ежегодной встрече религиозных деятелей в Мекке05.09.2017 | Новости
И.о. главы Диянета (управления по делам религий) Турецкой Республики Экрем Кенеш провел традиционную встречу с религиозными деятелями разных стран и государств. Встреча состоялась в офисе Диянета (Управление по делам религий). На встрече присутствовали руководители хадж-миссий и духовных управлений различных стран и государств.
Российских паломников представляли заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов, руководитель департамента хаджа и умры СМР Али Гурдин, заместитель Муфтия Дагестана Ахмат хаджи Кахаев и руководитель программы ДУМ РТ хаджи Ранис Вахитов. В ходе встречи представители государств поделились впечатлениями о хадже, помолились за принятие хаджа и поклонений.
В свою очередь Айдер Исмаилов передал приветствие от Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева и поблагодарил Экрема Келеша за гостеприимство. Экрем Келеш высоко оценил строительство Соборной мечети в Крыму и поздравил всех мусульман Крыма с праздником Курбан-байрам, отметив, что Диянет всегда готов содействовать и поддерживать ДУМ Крыма в распространении традиционного понимания Ислама и созидании на исторической родине.
В ходе встречи участники также обсудили ситуацию в Аракане (Бирма), где произошла очередная вспышка насилия в отношении мусульман рохинья. Перед собравшимися выступил представитель мусульман Мьянмы. Он сообщил о ситуации у себя на родине и о положении мусульман рохинья. Собравшиеся вознесли молитвы к Всевышнему о скорейшем прекращении насилия и несправедливости. Представитель Аракана призвал лидеров мусульманских государств открыто заявить о своей позиции и обратиться в международные инстанции с требованием принятия неотложных мер по урегулированию ситуации.
Напомним, накануне Президент Турецкой Республики Эреджеп Эрдоган осудил геноцид мусульман Аракана и призвал мировое сообщество принять неотложные меры по прекращению насилия.
Источник: http://qmdi.org
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