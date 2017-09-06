Террор инкогнито

3 сентября во всем мире отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. О том, как эволюционирует эта угроза, «ЭК» рассказали видные российские эксперты в сфере антитеррора. По словам руководителя Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, методы и средства экстремистов становятся более изощренными.

Сейчас участились так называемые единоличные теракты, когда смертник действует в одиночку. – Экстремистам очень тяжело не попасть в поле зрения спецслужб, когда они готовят теракт с использованием взрывной техники, – говорит Сергей Гончаров. – Поэтому они изобрели более легкий способ – просто берут автомобиль, выезжают в центр города и начинают давить людей. Предотвратить такие действия, конечно, гораздо сложнее. Вице-президент той же ассоциации Владимир Елисеев поясняет, что террористы весьма легко сливаются с толпой мигрантов. И один из способов предотвратить беду – отслеживать поток людей, приезжающих в страну за лучшей жизнью. – Некоторые функции контроля за мигрантами следует возложить на работодателей, – считает Владимир Елисеев. – А то приезжие получают патенты на работу, после чего их следы теряются, как ветер в поле. Еще один ветеран подразделения «Альфа» Виталий Демидкин полагает, что важен и кадровый вопрос. Следует позаботиться о тщательной подготовке офицеров, которые будут смело вступать в борьбу с террористами. А такой опыт, конечно, приходит не сразу. Виталию Демидкину доводилось участвовать во множестве антитеррористических операций. Признается, что поначалу было очень сложно бороться со страхом, но тем не менее он всегда умел контролировать свои эмоции. – Во время событий в Бесланской школе среди террористов прошла информация: группа «А» готова штурмовать, но не готова обороняться. И на нас пошли смертники, – рассказывает ветеран. – Тогда погибли 11 офицеров… Если вы попали в число заложников, то в первую очередь нельзя сеять панику, советует Виталий Демидкин: не надо сопротивляться, размахивать руками, вскакивать с места и кричать. Когда пострадавший бросится в бегство, по нему могут открыть огонь не только экстремисты, но и бойцы спецназа, принявшие жертву за агрессора. – Обращайте внимание на детали: сколько оружия хранится у террористов, какие у них виды боеприпасов, есть ли в помещении потайные ходы, – говорит Виталий Демидкин. – Если случится так, что нападавшие вас отпустят, эта информация будет очень полезна спецслужбам. Все эксперты сошлись во мнении о необходимости создания международной коалиции по борьбе с терроризмом, о которой уже не раз говорилось с самых высоких трибун президентом Нурсултаном Назарбаевым. Но если представители СНГ готовы на этот шаг, то Запад все еще медлит.

Источник: http://kazislam.kz/ru