Минобороны России сообщило о защищавших укрепрайон ИГ в Сирии выходцах из СНГ

В ходе операции по освобождению города Дейр-Эз-Зор сирийскими штурмовыми отрядами захвачен крупный укрепленный район боевиков, который защищали выходцы из России и стран СНГ, говорится в сообщении Минобороны РФ.

«В ходе операции по освобождению города Дейр-Эз-Зор сирийскими штурмовыми отрядами был захвачен крупный укрепленный район боевиков ИГИЛ, по которому накануне авиацией ВКС России и крылатыми ракетами «Калибр» с фрегата «Адмирал Эссен» были нанесены точечные удары. После освобождения района нашла подтверждение ранее полученная по различным каналам разведывательная информация, что укрепрайон удерживался террористами – выходцами из России и стран СНГ», - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, опорные пункты были оборудованы для ведения круговой обороны с системой огня, включающей огневые позиции танков, артиллерии и минометов, связанные сетью подземных туннелей.

В Минобороны отметили, что в результате операции сирийские военные уничтожили 12 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, шесть огневых позиций артиллерии и минометов, пункт управления и узел связи, три склада с боеприпасами и материальным имуществом. Также были убиты более двухсот боевиков.

Военные подчеркивают, что террористы готовились к долговременной осаде: под землей были обустроены жилые помещения, склады с оружием и боеприпасами. Кроме того, боевики подготовили запасы продуктов питания и медикаментов.

«На территории укрепрайона действовала мастерская по производству «джихадмобилей», ремонту тяжелой бронетехники и оснащению машин повышенной проходимости крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками. Отступая, террористы бросили четыре пикапа, оснащенные вооружением, большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, более 100 самодельных взрывных устройств, «поясов смертников», мин и фугасов с поражающими элементами», - рассказали в Минобороны, добавив, что все подходы к опорному пункту были заминированы.

Сейчас сирийская армия продолжает операцию по полному освобождению Дейр-эз-Зора.

Источник: http://ca-news.org