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Российская Федерация

Представители ДУМ Крыма передали осужденным и подследственным мусульманам подарки в честь Курбан-байрама

06.09.2017 | Новости

Главный имам Симферополя, ответственный по работе с осужденными  Мухаммед Исламов и его помощник Ибраим Зинетдинов по поручению Муфтия Крыма посетили следственный изолятор №1 г. Симферополя и ИК №1 г. Симферополя, 

где от имени ЦРО ДУМК и лично от Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева поздравили подследственных и осужденных мусульман с праздником Курбан-байрам. Мухаммед Исламов провёл  с ними совместную молитву, пожелал скорейшего освобождения и  возвращения к семьям. В завершении визита мусульманам раздали сладкие угощения.

 

Источник: http://qmdi.org

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