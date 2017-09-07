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Российская Федерация

Муфтият Крыма подписал договор о сотрудничестве со Всемирной организацией по изучению Корана

07.09.2017 | Новости

В Джидде (Королевство Саудовская Аравия) сегодня подписан договор о сотрудничестве между Духовным управлением мусульман Республики Крым и г. Севастополь и Всемирной организацией по изучению Корана.

В ходе официальной встречи, руководитель отдела по внешним связям и организации хаджа ДУМ Крыма Артуром Решитовым и председателем  Всемирной организации по изучению Корана Абдуллой Басфаром была достигнута договоренность о сотрудничестве и возобновлении работы по изучению Корана в Крыму после двухгодичного перерыва.

Артур Решитов также передал Абдулле Басфару  приветствие от Духовного управления мусульман Крыма и лично от Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева.

 

Источник: http://qmdi.org

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