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Российская Федерация

В Муфтияте Крыма определили новые направления в религиозном образовании

07.09.2017 | Новости

В Духовном управлении мусульман Крыма и г. Севастополь состоялось собрание преподавателей женских и детских курсов по основам Ислама и чтению Корана. В рамках собрания преподаватели из разных районов Крыма обсудили способы и пути исламского образования женщин и детей, методы подачи информации для детей дошкольного возраста, обсудили план мероприятий на первое полугодие.

В числе первоочередных задач преподаватели определили приоритетное направление в просвещении – дошкольное исламское образование. Запланировано создание специального методического отдела, который будет заниматься разработками методических пособий. Руководитель проекта «Файдалы илим» ДУМ Крыма Зейнеб Баирова сообщила, что в новом учебном году преподавательский состав пополнился 12-ю учителями из разных регионов, среди них выпускники медресе 2017 года.

Собрание преподавателей женских и детских исламских курсов Духовного управления мусульман Крыма проходят регулярно один раз в месяц. Отметим, что Духовным управлением мусульман Крыма ведется большая работа по религиозному просвещению населения, с этой целью практически в каждой мечети Крыма, как в городах, так и в селах, ведутся исламские курсы для различной аудитории: мужчин, женщин и детей. Преподавателями исламских курсов являются выпускники крымских медресе Духовного управления мусульман Крыма, а также религиозные деятели, окончившие высшие исламские учебные заведения.

 

Источник: http://qmdi.org

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