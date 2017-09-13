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Российская Федерация

Кадыров получил награду Совбеза за укрепление международной безопасности

13.09.2017 | Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев наградил главу Чечни Рамзана Кадырова медалью "За укрепление международной безопасности", передает корреспондент РИА Новости. Во вторник делегация Совбеза РФ во главе с Патрушевым прибыла с рабочим визитом в Грозный.  

Патрушев, являющийся также председателем наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола, вместе с Кадыровым открыли в Грозном крупный волейбольно-спортивный комплекс. После церемонии открытия состоялся матч между сборными Чечни и Всероссийской федерации волейбола, в котором принял участие Патрушев. Кроме того, в присутствии секретаря Совбеза глава Чечни и губернатор ЯНАО Рамзан Кадыров и Дмитрий Кобылкин подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами. Глава Чечни поблагодарил Патрушева за всемерное содействие в развитии региона, в том числе и подписании соглашения. "Мы подписали соглашение в присутствии Николая Платоновича (Патрушева), и, я думаю, он будет курировать нас, чтобы мы укрепляли братские отношения", — заявил Кадыров после подписания документа.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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