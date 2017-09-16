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Российская Федерация

Муфтий Крыма встретился с Митрополитом

16.09.2017 | Новости

15 сентября в  Симферополе состоялась встреча Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева с Митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с религиозной жизнью жителей Крыма и сохранением межнационального и межконфессионального согласия на полуострове.

Духовные лидеры затронули в числе других вопросов тему установки религиозных символов на территории республики. В результате беседы достигнута договоренность в дальнейшем при планировании установки религиозных символов, согласовывать с ДУМКом  и Епархией  геолокацию символа, прилегающую территорию и другие факторы.

В завершении встречи стороны пожелали друг другу здоровья, и продолжать работать на благо жителей Крыма, независимо от вероисповедания и национальной принадлежности.

Муфтий отметил важную роль служения, как Духовного управления мусульман Крыма, так и Епархии, во благо всего крымского общества.

 

Источник: http://qmdi.org

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