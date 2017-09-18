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Депутат выступает против строительства мечети в Омске18.09.2017 | Новости
Изданию «Новый Омск» стало известно, что в Тюкалинске, который находится в Омской области, разгорелся конфликт вокруг строительства мечети. Против стройки выступают депутаты Тюкалинского районного совета и местные жители. Как сообщил депутат-самовыдвиженец Тюкалинского районного совета Александр Дмитриевич Трушин, гражданин Баскенов хочет построить в городе мусульманский центр.
Как отмечает депутат в интервью изданию, "цели гражданин преследует не религиозные, а сугубо коммерческие. Из четырех предложенных мест для строительства мечети Баскенова не устроило ни одно. Мечеть он хочет возвести аккурат напротив автовокзала — место довольно многолюдное, рядом проходит федеральная трасса. Кроме того, рядом с ней предполагается строительство торговых рядов. При этом строительство мечети Баскенов маскирует под возведение культурно-досугового центра." «То, что хочет сделать Баскенов, однозначно несет только вред. На религиозной почве это будет разжигание межнациональной вражды у нас. Нам этого не надо. Мы нормально относимся к мусульманам, которые здраво мыслят», — рассказал Трушин. Как выяснилось, молельный дом для мусульман в Тюкалинске, на ул. Луначарского, есть. Однако восстанавливать его Баскенов не хочет. «Баскенов не хочет его облагораживать. Он хочет чего-то большего. И я понимаю последствия, поэтому выступаю против», — добавил депутат. Не согласны со строительством мечети и местные жители. В результате администрация назначила публичные слушания на 25 сентября, где тюкалинцы выскажут свое мнение относительно строительства. Добавим, что население Тюкалинска на 94% состоит из славян. По последним данным на 31 декабря 2016 года, в Тюкалинске проживают 23992 человека. Из них казахов примерно 660 человек, - отмечает издание.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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