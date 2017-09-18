Как отмечает депутат в интервью изданию, "цели гражданин преследует не религиозные, а сугубо коммерческие. Из четырех предложенных мест для строительства мечети Баскенова не устроило ни одно. Мечеть он хочет возвести аккурат напротив автовокзала — место довольно многолюдное, рядом проходит федеральная трасса. Кроме того, рядом с ней предполагается строительство торговых рядов. При этом строительство мечети Баскенов маскирует под возведение культурно-досугового центра." «То, что хочет сделать Баскенов, однозначно несет только вред. На религиозной почве это будет разжигание межнациональной вражды у нас. Нам этого не надо. Мы нормально относимся к мусульманам, которые здраво мыслят», — рассказал Трушин. Как выяснилось, молельный дом для мусульман в Тюкалинске, на ул. Луначарского, есть. Однако восстанавливать его Баскенов не хочет. «Баскенов не хочет его облагораживать. Он хочет чего-то большего. И я понимаю последствия, поэтому выступаю против», — добавил депутат. Не согласны со строительством мечети и местные жители. В результате администрация назначила публичные слушания на 25 сентября, где тюкалинцы выскажут свое мнение относительно строительства. Добавим, что население Тюкалинска на 94% состоит из славян. По последним данным на 31 декабря 2016 года, в Тюкалинске проживают 23992 человека. Из них казахов примерно 660 человек, - отмечает издание.

Изданию «Новый Омск» стало известно, что в Тюкалинске, который находится в Омской области, разгорелся конфликт вокруг строительства мечети. Против стройки выступают депутаты Тюкалинского районного совета и местные жители. Как сообщил депутат-самовыдвиженец Тюкалинского районного совета Александр Дмитриевич Трушин, гражданин Баскенов хочет построить в городе мусульманский центр.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.